Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da yıldırımın çarptığı anne ile kızı yaralandı

        Tekirdağ'da yıldırımın çarptığı anne ile kızı yaralandı

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yıldırımın çarptığı anne ile kızı yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 18:34 Güncelleme:
        Tekirdağ'da yıldırımın çarptığı anne ile kızı yaralandı

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yıldırımın çarptığı anne ile kızı yaralandı.

        N.P. ile kızı A.P.'ye, ilçe merkezindeki evlerinin yanındaki boş arazide bulundukları sırada yıldırım çarptı.

        Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı anne ve kızına ilk müdahaleyi yaptı.

        Ardından anne N.P. ile kızı A.P. ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Hastanede tedavisi süren N.P.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu, kızı A.P.’nin ise genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye - Azerbaycan güveni korunmalı
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye - Azerbaycan güveni korunmalı
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Bugün Ne Oldu? 23 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 23 Ekim 2026 haberleri
        Melania Trump, Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes sağladı
        Melania Trump, Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes sağladı
        Gözler Fenerbahçe derbisine döndü!
        Gözler Fenerbahçe derbisine döndü!
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        Girne'deki faciada VDR ses kayıtları ortaya çıktı!
        Girne'deki faciada VDR ses kayıtları ortaya çıktı!
        Shamonda virüsü insanda görüldü! DSÖ'den açıklama
        Shamonda virüsü insanda görüldü! DSÖ'den açıklama
        "İstanbul'u terk etmedim"
        "İstanbul'u terk etmedim"
        Miretti şoku sonrası iki ihtimal!
        Miretti şoku sonrası iki ihtimal!
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        3 Ekim nişan, 22 Ekim ölüm... Avukat Özge'ye cübbeli veda
        3 Ekim nişan, 22 Ekim ölüm... Avukat Özge'ye cübbeli veda
        Çakmak yeniden gözaltına alındı
        Çakmak yeniden gözaltına alındı
        Boy farkı dikkat çekti
        Boy farkı dikkat çekti
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        G.Saray turnayı gözünden vurdu!
        G.Saray turnayı gözünden vurdu!
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
        Tekirdağ'da evinde uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlıdan biri tutuklandı
        Tekirdağ'da evinde uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlıdan biri tutuklandı
        Otomobilin yaya geçidinde 2 öğretmene çarptığı kaza kamerada
        Otomobilin yaya geçidinde 2 öğretmene çarptığı kaza kamerada
        Tekirdağ'da öğrencilerden "Cumhuriyetin Işığında Sanat" sergisi
        Tekirdağ'da öğrencilerden "Cumhuriyetin Işığında Sanat" sergisi
        Tekirdağ'da yaya geçidinde otomobilin 2 öğretmene çarptığı kaza kamerada
        Tekirdağ'da yaya geçidinde otomobilin 2 öğretmene çarptığı kaza kamerada
        Tekirdağ'da sağanak etkili oldu
        Tekirdağ'da sağanak etkili oldu