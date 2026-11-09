Tekirdağ'dan kısa kısa

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, İspanya'da düzenlenen Kentsel Dönüşümler Misyonu Küresel İnovasyon Zirvesi'ne ve Smart City Expo World Congress fuarına katıldı.

Sarıkurt, yaptığı açıklamada, Çorlu'yu daha yaşanabilir ve geleceğe hazır bir kent haline getirmek için dünyadaki gelişmeleri takip ettiklerini söyledi.

Zirvede sürdürülebilir kentleşme, iklim değişikliği ve dijital dönüşüm konularında deneyim alışverişinde bulunduklarını belirten Sarıkurt, uluslararası işbirliğini artırarak yenilikçi projeleri kente kazandırmayı hedeflediklerini kaydetti.

- Çorlu Belediyesinden uluslararası işbirliği

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Çorlu Belediyesi, Avrupa Birliği (AB) projelerindeki kapasitesini artırmak amacıyla Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığınca düzenlenen Interreg NEXT Karadeniz Havzası Programı toplantısına katıldı.

Çorlu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin uluslararası fonlardan daha fazla pay alması ve sürdürülebilir projelere imza atması hedefleniyor.

İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, proje hazırlama, geliştirme ve uygulama süreçleri ele alınırken, Karadeniz Havzası’ndaki yerel yönetimlerin ortak projeler geliştirebilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirildi.

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Toplantının ardından yapılan değerlendirmede, Çorlu'nun AB fonlarından en etkin biçimde yararlanmasının hedeflendiği vurgulandı.