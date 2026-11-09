Tekirdağ'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı; 1 ölü, 1 yaralı

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Gonca K., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Barış Karateke'nin cansız bedeni de incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü. Hayatını kaybeden Karateke'nin olay yerine gelen yakınları büyük üzüntü yaşadı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde dönel kavşakta hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü Barış Karateke (23) öldü, 1 kişi de yaralandı.

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