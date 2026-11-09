Tekirdağ'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Hafif ticari aracın sürücüsü İsmail B. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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