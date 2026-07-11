Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri 15 TEMMUZ DEMOKRASİ ZAFERİNİN 10. YILI - 15 Temmuz gazisi Sarman, darbe girişiminin engellenmesinin gururunu taşıyor

        15 TEMMUZ DEMOKRASİ ZAFERİNİN 10. YILI - 15 Temmuz gazisi Sarman, darbe girişiminin engellenmesinin gururunu taşıyor

        EKBER TÜRKOĞLU - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda vücuduna isabet eden şarapnel parçalarıyla yaralanan gazi Hasan Sarman, darbe girişiminin engellenmesinin gururunu yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 11:19 Güncelleme:
        15 TEMMUZ DEMOKRASİ ZAFERİNİN 10. YILI - 15 Temmuz gazisi Sarman, darbe girişiminin engellenmesinin gururunu taşıyor

        EKBER TÜRKOĞLU - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda vücuduna isabet eden şarapnel parçalarıyla yaralanan gazi Hasan Sarman, darbe girişiminin engellenmesinin gururunu yaşıyor.


        Darbe girişiminin olduğu yıl üniversite öğrencisi olan Sarman, staj yapmak amacıyla 13 Temmuz 2016'da İstanbul'a gitti.

        Akrabalarının evinde bulunduğu sırada 15 Temmuz akşamı darbe girişimi olduğunu öğrenen Sarman, yakınlarıyla sokağa çıkarak Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaştı.

        Burada açılan ateşte vücuduna isabet eden şarapnel parçaları nedeniyle yaralanan Sarman, hastanede tedavi gördü.

        Darbe girişiminin üzerinden geçen yıllar içinde eğitimini tamamlayan ve Tokat'ta bir devlet kurumunda memur olarak görev yapan Sarman, AA muhabirine, FETÖ'nün darbe girişiminin olduğu günün akşam saatlerinde akrabalarıyla evde oturduklarını söyledi.

        Bu sırada televizyonda haberler çıktığını, askerler tarafından köprünün kapatıldığını duyduklarını belirten Sarman, "Anlam veremedik başta ne olduğuna. Başbakan Binali Yıldırım'ın, 'Bu bir kalkışma olabilir' sözüyle durumun ciddiyetinin farkına vardık." dedi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Halkımı meydanlara, sokaklara davet ediyorum" sözlerinin ardından sokağa çıktıklarını anlatan Sarman, "Sokaklarda insan seli vardı. Bütün vatandaşlarımız dışarıdaydı." ifadesini kullandı.

        Yolda bir kamyonu durdurduklarını, sürücüsünün darbe girişiminden haberi olmadığını aktaran Sarman, "Öndeki araç Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidiyor, bizi de oraya götür' dedik. 50-60 kişi kamyona bindik. Sabiha Gökçen'e geçen gişelerde bir grup askerin olduğunu polis abiler öğrenmiş. Biz de polis aracını takip ettik. Tam olayın ortasında bulduk kendimizi. Oradaki 100 kişilik askeri grup, gişelerin iki tarafını da trafiğe kapatmıştı. İletişimi kesmek için bütün yolları kapatmışlardı. Polislerimiz ile hain grup çatışmaya başladı." diye konuştu.

        - "Darbenin bu milletin tarihinden silinmesini istedik"

        Çatışma sırasında bazı polislerin yaralandığını belirten Sarman, şöyle devam etti:

        "Araçlardan polislerimizi indirdik. Onların hastaneye sevklerini gerçekleştirdik. Polis abimizin elinde telefon vardı. Son kez ailesiyle görüşmek istedi. Sonradan şehadet haberini aldım, çok üzüldük. Onlar bu sefer bizim olduğumuz bölgeyi taramaya başladı. Arkamızda istinat duvarı vardı. Oradan seken şarapnel parçaları vücuduma isabet etti, hem omzuma hem sırtıma. Onların sadece dedikleri, 'Siz evinize geçin. Cumhurbaşkanı'nı ve devlet büyüklerini teslim aldık'. Onu duyunca hiddetlendik. Siz kim olarak teslim aldınız, siz kimsiniz, kime hizmet ediyorsunuz, amacınız ne..."

        Sarman, Türkiye'de daha önce de darbeler yaşandığını söyleyerek, "Bir reaksiyon gösterilmesi gerekiyordu. O akşam bütün millet olarak o reaksiyonu gerçekleştirdik. Bir darbe milleti 25-30 yıl geriye atıyor. Gelişmesini engelliyor. Her şeyine zararı oluyor. Bunu bildiğimiz için darbenin bu milletin tarihinden silinmesini istedik. Elhamdülillah, darbeyi engelleyen devlet olarak tarihe geçtik, o darbeyi de savuşturduk." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hamaney: Liderimizin intikamı alınacak
        Hamaney: Liderimizin intikamı alınacak
        Üzerine araç sürülüp öldürüldü! 5 insanda yaşayacak
        Üzerine araç sürülüp öldürüldü! 5 insanda yaşayacak
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Erkekler dikkat! Eşinin yemeğini beğenmeyen kocaya büyük şok!
        Erkekler dikkat! Eşinin yemeğini beğenmeyen kocaya büyük şok!
        Çankaya Belediyesi'ne operasyon: 36 gözaltı
        Çankaya Belediyesi'ne operasyon: 36 gözaltı
        S. Arabistan'da mahsur kalmıştı... Tam 40 yıl sonra...
        S. Arabistan'da mahsur kalmıştı... Tam 40 yıl sonra...
        Beşiktaş'ta Trossard'la anlaşma tamam!
        Beşiktaş'ta Trossard'la anlaşma tamam!
        Christ Oulai için flaş iddia: Bonservisi tarihe geçecek
        Christ Oulai için flaş iddia: Bonservisi tarihe geçecek
        Fenerbahçe'den Greenwood açıklaması!
        Fenerbahçe'den Greenwood açıklaması!
        Silahlı çatışma kamerada... Sokakta kanlı son!
        Silahlı çatışma kamerada... Sokakta kanlı son!
        MGM'den sıcak uyarısı! 3 bölgede sağanak... Termometre 35'i görüyor!
        MGM'den sıcak uyarısı! 3 bölgede sağanak... Termometre 35'i görüyor!
        ABD'den Hürmüz Boğazı talebi
        ABD'den Hürmüz Boğazı talebi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Denizde aşk dolu anlar
        Denizde aşk dolu anlar
        Fransa polisiyle yine sorun yaşadı
        Fransa polisiyle yine sorun yaşadı
        15 yıl aradan sonra İstanbul'da
        15 yıl aradan sonra İstanbul'da
        VW model sayısını yarıya indirecek
        VW model sayısını yarıya indirecek
        El ele denize girdiler
        El ele denize girdiler
        Osmanlı'nın en ünlü 10 lezzeti!
        Osmanlı'nın en ünlü 10 lezzeti!
        2026 yazının manikür trendleri!
        2026 yazının manikür trendleri!

        Benzer Haberler

        'Dolaşmak istiyorum' deyip tekerlekli sandalyesiyle evden ayrıldı, kanalda...
        'Dolaşmak istiyorum' deyip tekerlekli sandalyesiyle evden ayrıldı, kanalda...
        Tokat'ta engelli kişi sulama kanalında ölü bulundu
        Tokat'ta engelli kişi sulama kanalında ölü bulundu
        Engelli vatandaş sulama kanalında ölü bulundu
        Engelli vatandaş sulama kanalında ölü bulundu
        Tokat'ta nitelikli yağma iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
        Tokat'ta nitelikli yağma iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
        Tokat Belediyesi ekipleri, Niksar'da tarihi alanlarda temizlik çalışması ya...
        Tokat Belediyesi ekipleri, Niksar'da tarihi alanlarda temizlik çalışması ya...
        TOGÜ'de yeni kurulan tesiste tohumluk patates üretimi yapılacak
        TOGÜ'de yeni kurulan tesiste tohumluk patates üretimi yapılacak