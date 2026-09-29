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        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri 6. Uluslararası İslam Sanatında Geometrik Desenler Çalıştayı TOGÜ'de devam etti

        6. Uluslararası İslam Sanatında Geometrik Desenler Çalıştayı TOGÜ'de devam etti

        6. Uluslararası İslam Sanatında Geometrik Desenler Çalıştayı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 13:12 Güncelleme:
        6. Uluslararası İslam Sanatında Geometrik Desenler Çalıştayı TOGÜ'de devam etti

        6. Uluslararası İslam Sanatında Geometrik Desenler Çalıştayı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) devam etti.

        TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Yağıbasan Medresesi'nde açılışı gerçekleştirilen 6. Uluslararası İslam Sanatında Geometrik Desenler Çalıştayı, atölye çalışmaları ve sunumlarla devam etti.

        Çalıştay kapsamında düzenlenen etkinliklerin bir bölümü, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz da katıldı.

        Etkinlikler sırasında katılımcılarla bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, kendileriyle sohbet ederek çalıştay kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

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