Başkan Yazıcıoğlu'ndan Tokat'a özel afet risk haritası önerisi

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, afetlere hazırlık konulu panelde kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekerek, Almus'ta yaşanan taşkın tehlikesinde hızlı iletişim sayesinde hastanenin sel sularından etkilenmesinin önlendiğini söyledi.

Kızılay, Tokat Belediyesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) iş birliğiyle düzenlenen Gönüllü Gençlik, Hazır Gelecek 2. Bölge Üniversiteler Çalıştayı kapsamında afetlerde gönüllülük ve müdahale konulu panel düzenlendi. TOGÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Tuba Karabey'in moderatörlüğünü üstlendiği panele Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, TOGÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serhat Karaman ve Genç Kızılay Genel Başkanı Dr. Utku İlhan konuşmacı olarak katıldı.

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Almus'taki taşkın tehlikesini örnek gösterdi

Tokat'ın deprem ve ani taşkın risklerine değinen Yazıcıoğlu, Almus'ta yaşanan taşkın tehlikesinde kurumların hızlı iletişim kurarak birlikte hareket ettiğini belirtti. Yazıcıoğlu, "Büyük ölçekli afetlerin üstesinden tek bir kurumun tek başına gelmesi mümkün değildir" dedi.

Tokat'a özel risk haritası ve ortak tatbikat önerisi

Belediyenin afetlere hazırlık çalışmaları hakkında bilgi veren Yazıcıoğlu, kentsel dönüşümle dayanıksız yapıların yenilendiğini ve müdahale süresini kısaltmak için belirlenen noktalarda itfaiye istasyonlarının kurulduğunu söyledi. Yazıcıoğlu, Afet Koordinasyon Merkezi ve erken uyarı sistemleriyle risklerin önceden takip edildiğini, kriz anında ise müdahalenin anlık verilerle tek merkezden yönetilmesinin hedeflendiğini belirtti. Tokat'a özel risk haritalarının hazırlanmasını, kurumların ortak tatbikatlar düzenlemesini ve mahallelerde afet eğitimlerinin yaygınlaştırılmasını öneren Yazıcıoğlu, gençlerin de eğitim ve gönüllülük faaliyetleriyle afet hazırlıklarına katılması gerektiğini kaydetti.