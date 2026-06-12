Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AK Parti Tokat Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Güçlü olmazsanız, ne kadar haklı olursanız olun birileri gelip sizin haklarınızı çiğneyebilir. Hakkınız dahil olmak üzere varlığınızı tehdit edebilir. Dolayısıyla şuna inanıyoruz. Hem haklı olacağız hem güçlü olacağız." dedi



Yılmaz, AK Parti Tokat İl Başkanlığınca 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı'nda düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin bir siyaset okulu olduğunu, AK Parti'de çok geniş kadroların yetiştiğini söyledi.



Kuruluşundan bugüne AK Parti'nin rotasını milletin belirlediğine işaret eden Yılmaz, "Milletin taleplerini, beklentilerini de en güzel şekilde alıp bizlere aktaran teşkilatlarımız oldu, gerek yerelde gerek genel siyasette. Bu nedenle kuruluşundan bugüne teşkilatlarımıza emek vermiş, ter dökmüş, taş üstüne taş koymuş olan tüm teşkilat mensuplarımıza şükranlarımı sunuyorum. Cenabıallah hepsinden razı olsun." diye konuştu.



Dünyanın ve bölgenin zor bir dönemden geçtiğine dikkati çeken Yılmaz, "Dünyada çatışmaların arttığı, belirsizliklerin yükseldiği, jeopolitik gerilimlerin dört bir yanımızı sardığı bir dönemdeyiz. 'Ben güçlüysem istediğim her şeyi yapabilirim' gibi bir zihniyet maalesef dünyaya büyük oranda hakim olmuş. Kuralları, hukuku, insani değerleri tanımayan, sadece güç odaklı siyasetin maalesef dünyaya, bölgemize hakim olduğunu görüyoruz. Bunun karşısında, 'AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak hem güçlü hem haklı olacağız' diyoruz. Sadece güçlü olmak bir anlam ifade etmiyor. Gücünüzle mazlumları ezebilirsiniz ama güzel sözlerimiz var bizim. Zulümle abad olunmaz, bütün bu zulümler er veya geç sona erer." ifadesini kullandı.



Ahlaktan, merhametten, adaletten kopuk bir gücün hiçbir insani kıymetinin olmadığının altını çizen Yılmaz, şöyle devam etti:



"Ama bir taraftan da güçlü olmazsanız, ne kadar haklı olursanız olun birileri gelip sizin haklarınızı çiğneyebilir. Hakkınız dahil olmak üzere varlığınızı tehdit edebilir. Dolayısıyla şuna inanıyoruz. Hem haklı olacağız hem güçlü olacağız. Gücümüzü doğru şekilde, insanlığın faydasına, tüm milletimizin faydasına kullanacağız. Bunu yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Son 23 küsur yıldır iktidardayız. Bu sene partimizin 25. kuruluş yıl dönümünü icra edeceğiz. 14 Ağustos 2001 tarihinde AK Parti kuruldu. Kısa bir süre sonra 3 Kasım 2002 tarihinde yapılan seçimlerle de tek başına iktidara geldi. Demokrasi tarihinde çok rastlanan bir durum değil. O gün bu gündür milletimiz bize güvenini ortaya koydu. Kafkaslar'daki gelişmelere bakın, Libya'ya bakın, Suriye'de olup bitene bakın, Doğu Akdeniz'de olup bitene bakın. Somali'den Sudan'a birçok alanda gösterdiğimiz etkinliğe bakın, Ukrayna-Rusya savaşından başka meselelere kadar gösterdiğimiz diplomatik kapasiteye bakın, liderliğe bakın. Bütün bunlar Türkiye'nin geldiği yeri gösterir."



- "Türkiye dirayetli ve tecrübeli bir lidere sahip"



Partilerinin birinci 25 yılının bu sene dolduğunu hatırlatan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:





"Cenabıallah ikinci 25 yılda da bu aziz millete hizmet etmeyi ve ülkemizi, milletimizi çok daha ileri standartlara kavuşturmayı nasip eylesin. Bu ikinci dönemde de 'Türkiye Yüzyılı' diyoruz. İnşallah aynı anlayışla devam edeceğiz. Yalnız kritik bir aşamadayız. Dünyanın de sıkıntılı bir dönemindeyiz. Bu dönemde yeni reformlarla standartlarımızı daha üst seviyeye taşımak durumundayız. Bunu da yapacağız Allah'ın izniyle. Bunu, Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız ve yetişmiş tecrübeli kadrolarımızla yapacağız. Liderlik her zaman önemlidir ama fırtınalı zamanlarda, zor zamanlarda bir kat daha önemlidir. Bugün Türkiye dirayetli ve tecrübeli bir lidere sahip, Recep Tayyip Erdoğan'a sahip. Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Aynı şekilde çok tecrübeli kadrolara sahibiz. 23 yılı aşkın, 24 yıla yaklaşan iktidar tecrübemiz var. Çok sayıda yetişmiş insanımız var. Bu insan kaynağımızı yeni dönemde de çok iyi kullanmamız lazım. Bu milletin faydası için değerlendirmemiz lazım. Maceralara atılan bir dönemde değiliz. Birtakım denemeler yapma lüksümüz yok. Ayakları sağlam yere basar şekilde bu süreci devam ettirmemiz lazım. Bu noktada şunu söylemek isterim. Polemikle politikayı birbirinden ayırmak lazım. Maalesef son yıllarda Türkiye polemiklerin çok fazla gündeme geldiği bir ülke haline geldi."



Türkiye'nin, gündelik tartışmaların, popülist söylemlerin çok hakim olduğu bir ülke haline geldiğini anlatan Yılmaz, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Sosyal medyanın da belki etkisiyle altı boş, sadece birtakım sözlerden, laflardan ibaret olan siyaset anlayışının ülkemizde yaygınlaşmaya başladığını görüyoruz. Buna karşı çok uyanık olmamız lazım. Çevremizdeki ülkelere, dünya tecrübesine baktığımızda da bu tür popülist söylemlerin ülkelere neye mal olduğunu çok iyi görüyoruz. İsim vermek istemiyorum. Başka ülkeleri rencide etmek istemem ama herhalde çevremizde birçok ülkede neler yaşandığını hep birlikte görüyoruz. Siyaset demek, sorumluluk demektir aynı zamanda. Bu ülkenin vebalini omuzlarınızda taşımak demektir. 'Ben iktidar olayım da ne pahasına olursa olsun bunu yapayım, millete her türlü sözü söyleyeyim'. Seçimlerden sonra ulusa giderseniz, siyasete de millete de hakkını vermemiş olursunuz. Gerçek anlamda, milletin istediği anlamda siyaset yapmamış olursunuz. Bizim böyle bir anlayışımız yok. Biz siyaseti gerçekçi bir zemin, uzun vadeli perspektifle, vizyonla, sağlam politikalarla bu milletin huzuruna getiriyoruz. Milletimiz bu kadar uzun süre bize destek verdiyse boşuna vermedi. Bu aziz millet basiretlidir, ferasetlidir. Bize bu kadar süre güvenip destek olduysa bizim daha çok çalışmamız ve daha güçlü politikalarla bu millete hizmet etmemiz lazım. Birtakım popülist söylemlerin güç kazanmasına da engel olmamız lazım."



Yılmaz, programın ardından tarihi Sulu Sokak ile Yağıbasan Medresesi Türk İslam ve Bilim Tarihi Müzesi'ne ziyaret gerçekleştirdi, vatandaşlarla sohbet etti.



Programa, AK Parti Tokat milletvekilleri Mustafa Arslan ve Cüneyt Aldemir, AK Parti Tokat İl Başkanı Adem Dizer ile partililer katıldı.

