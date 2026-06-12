Niksarlı hacılar kutsal topraklardan döndü

Tokat'ın Niksar ilçesinden kutsal topraklara giden hacılar, hac ibadetlerini tamamlayarak yurda döndü.



İlçeden 5 Mayıs'ta ayrılan ve Hüsamettin Konuk'un kafile başkanlığını yaptığı 32 kişilik kafile, kutsal yolculuğun ardından ilçeye ulaştı.



Hac ibadetlerini yerine getiren hacılar, Niksar'da yakınları tarafından dua ve sevinçle karşılandı.





Konuk, hac ibadetlerini huzur içinde tamamladıklarını belirterek, kutsal topraklarda ülkenin huzuru ve milletin birlik ve beraberliği için dua ettiklerini ifade etti.







