Turhal Emniyet Müdürü Gültekin mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi
Tokat'ın Turhal ilçesinde Emniyet Müdürü Fazlı Gültekin, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.
Giriş: 28.10.2026 - 10:43 Güncelleme:
Tokat'ın Turhal ilçesinde Emniyet Müdürü Fazlı Gültekin, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.
Gültekin, ilçedeki muhtarlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.
Toplantıda son dönemde artan dolandırıcılığa karşı alınabilecek önlemlerle ilgili bilgi verildi.
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