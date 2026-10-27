Tokat'ta kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Tokat'ın Zile ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Giriş: 27.10.2026 - 16:24 Güncelleme:
Tokat'ın Zile ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
E.K. (50) idaresindeki 34 FE 9405 plakalı otomobil, Ayvalı köyü mevkisinde H.İ.Y. (54) yönetimindeki 60 ZU 173 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan A.K. (43), H.Ü. (43) ve H.Ş. (72) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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