Tokat'ta evde çıkan yangında bir kadın yaralandı
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde evde çıkan yangında bir kadın yaralandı.
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde evde çıkan yangında bir kadın yaralandı.
Gençosman Mahallesi Garipler Sokak'ta Fadime Topaç'a (75) ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışan Topaç, komşularından yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye Başçiftlik Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.
Yangın sırasında yaralanan Topaç, sağlık ekiplerince Başçiftlik İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ev ise yangında kullanılamaz hale geldi.
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