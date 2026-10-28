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        Tokat'ta taşkında yıkılan köprü yeniden inşa ediliyor

        Tokat'ta mayıs ayında meydana gelen taşkınlarda yıkılan ÇEDAŞ Köprüsü'nün yeniden yapımına başlandı. Köprünün hava şartlarının elvermesi halinde Şubat 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 10:16 Güncelleme:
        Tokat'ta taşkında yıkılan köprü yeniden inşa ediliyor

        Tokat'ta mayıs ayında meydana gelen taşkınlarda yıkılan ÇEDAŞ Köprüsü'nün yeniden yapımına başlandı. Köprünün hava şartlarının elvermesi halinde Şubat 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Devlet Su İşleri (DSİ) 72. Şube Müdürü Ali Çetinkaya ile birlikte ÇEDAŞ Köprüsü'nde başlayan inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Yazıcıoğlu, köprünün en kısa sürede yeniden ulaşıma açılmasını hedeflediklerini söyledi. ÇEDAŞ Köprüsü'nün kentte yoğun kullanılan geçiş noktalarından biri olduğunu belirten Yazıcıoğlu, "Mayıs ayında yaşanan taşkınlar nedeniyle yıkılan ÇEDAŞ Köprümüzün yeniden yapım çalışmalarını, DSİ 72. Şube Müdürümüz Sayın Ali Çetinkaya ile yerinde inceledik. Köprümüzün 2027 yılı Şubat ayı gibi tamamlanması öngörülüyor. Hava muhalefetini de göz önünde bulundurarak çalışmaların en kısa sürede bitirilmesini bekliyoruz" dedi.

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        Sanayi Köprüsü'nün yapımı için de çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Yazıcıoğlu, "Yeni köprümüz, standartlara uygun ve eskisinden çok daha sağlam olacak. Tokat'ımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

        Yazıcıoğlu, sürece destek veren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Tokat milletvekilleri ve Tokat Valisi Abdullah Köklü'ye teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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