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        Tokat'ta yıkılan ÇEDAŞ Köprüsü yeniden yapılıyor

        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, mayıs ayında yaşanan taşkınlar nedeniyle yıkılan ÇEDAŞ Köprüsü'nün yeniden yapılması için inşaat çalışmalarına başlandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 13:48 Güncelleme:
        Tokat'ta yıkılan ÇEDAŞ Köprüsü yeniden yapılıyor

        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, mayıs ayında yaşanan taşkınlar nedeniyle yıkılan ÇEDAŞ Köprüsü'nün yeniden yapılması için inşaat çalışmalarına başlandığını bildirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yazıcıoğlu ve DSİ 72. Şube Müdürü Ali Çetinkaya, köprünün yapılması için yürütülen çalışmaları inceledi.

        Yazıcıoğlu, ÇEDAŞ Köprüsü'nün Tokat'ın en yoğun kullanılan geçiş noktalarından biri olduğunu belirtti.

        Köprünün 2027 yılı Şubat ayında tamamlanmasının öngörüldüğüne işaret eden işaret eden Yazıcıoğlu, "Hava muhalefetini de göz önünde bulundurarak çalışmaların en kısa sürede bitirilmesini bekliyoruz. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'ya, Devlet Su İşleri Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Akif Balta'ya, milletvekillerimize ve Valimiz Sayın Abdullah Köklü'ye teşekkür ediyorum. Yeni köprümüz standartlara uygun ve eskisinden çok daha sağlam olacak." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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