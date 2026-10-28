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        Tokat'ta kentsel dönüşüm kapsamında 21 konut yıkıldı

        Tokat'ta dört mahalleyi kapsayan kentsel dönüşüm projesinde yıkılması planlanan 148 konuttan 21'inin yıkımı yaklaşık 15 günde tamamlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 12:35 Güncelleme:
        Tokat'ta kentsel dönüşüm kapsamında 21 konut yıkıldı

        Tokat’ta dört mahalleyi kapsayan kentsel dönüşüm projesinde yıkılması planlanan 148 konuttan 21’inin yıkımı yaklaşık 15 günde tamamlandı.

        Tokat’ta Erenler, Semerkant, Kabei Mescit ve Camii Kebir mahallelerini kapsayan Kentsel Dönüşüm Riskli Alanı Projesi kapsamında yıkım çalışmaları sürüyor. Toplam 148 konutun yıkılmasının planlandığı bölgede, yıkıma hazır hale getirilen 56 konuttan 21’inin yıkımı yaklaşık 15 günlük süreçte tamamlandı. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, belediye başkan yardımcıları ve teknik ekibiyle birlikte çalışma alanında incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Proje kapsamında yıkım çalışmalarının yanı sıra yeni konutlar, alternatif ulaşım güzergahları ve tarihi hanların kamulaştırılmasına yönelik çalışmaların da yürütüldüğü belirtildi.

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        "Tokat Kalesi’yle tamamlayıcı olacak"

        Bölgede etkinlik alanı oluşturmayı hedeflediklerini belirten Başkan Yazıcıoğlu, "Burası açıldığında gerçekten etkinlik alanı olacak. Vatandaşlarımızın soluk alabilecekleri, tarihi Tokat Kalesi’yle tamamlayıcı olacak, Sulusokak bölgesini de daha da ön plana çıkartacak bir projeyi hedefledik" dedi.

        Yıkım çalışmalarında yaklaşık 15 günü geride bıraktıklarını ifade eden Yazıcıoğlu, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

        Proje kapsamında alternatif bir ulaşım güzergahı da oluşturulacağını kaydeden Yazıcıoğlu, "Burada yapacağımız alternatif yol ile Behzat ve Gaziosmanpaşa Bulvarımıza da alternatif oluşturmuş olacağız. İnşallah en kısa sürede bitirip kura çekimini de tamamlayarak vatandaşlarımızı yeni binalarına taşımış olacağız. Kentsel dönüşüm ikinci etabına da hızlı bir şekilde başlayacağız" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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