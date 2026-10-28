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        Tokat'ın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

        Tokat'ın Yeşilyurt, Turhal, Erbaa ve Almus ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 14:28 Güncelleme:
        Tokat'ın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

        Tokat'ın Yeşilyurt, Turhal, Erbaa ve Almus ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.

        Yeşilyurt ilçesinde Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Kaymakam Yeşim Altın ve Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz Atatürk Anıtı'na çelenk sunduktan sonra saygı duruşunda bulundu.

        İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

        - Turhal

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Kaymakam Ersin Tepeli, Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural ve Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Ahmet Erbil, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

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        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören son buldu.

        Törene Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Soysal, Şenyurt Belediye Başkanı Osman İpek, Turhal İlçe Emniyet Müdür Vekili Fazıl Gültekin, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        - Erbaa

        Erbaa ilçesinde de Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Remzi Demir ve Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

        - Almus

        Almus ilçesinde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Almus Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesindeki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Uğur Kızılboğa ve Belediye Başkanı Bekir Özer çelenk sundu.

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        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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