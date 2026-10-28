Tokat'ın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

Almus ilçesinde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Almus Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesindeki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Uğur Kızılboğa ve Belediye Başkanı Bekir Özer çelenk sundu.

Erbaa ilçesinde de Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Remzi Demir ve Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl çelenk sundu.

Törene Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Soysal, Şenyurt Belediye Başkanı Osman İpek, Turhal İlçe Emniyet Müdür Vekili Fazıl Gültekin, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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