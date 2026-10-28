Turhal'ın yöresel lezzetleri İstanbul'da tanıtıldı

İstanbul'da düzenlenen Tokat Tanıtım Günleri'nde Turhal Belediyesi tarafından kurulan stantta, ilçenin yöresel ürünleri ziyaretçilere sunuldu.

İstanbul'da gerçekleştirilen Tokat Tanıtım Günleri'ne katılan Turhal Belediyesi, ilçenin mutfak kültürünü ve yerel değerlerini tanıttı. Etkinlikte kurulan stantta ziyaretçilere yoğurtmaç, bat, ev yapımı salça ve yaprak sarması ikram edildi. İstanbul'da yaşayan Tokatlıların yanı sıra farklı illerden vatandaşların da ziyaret ettiği stantta, Turhal'ın kültürel değerleri hakkında bilgi verildi. Etkinliğe katılan Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural da vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

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Standa gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirten Ural, "Amacımız sadece yöresel ürünlerimizi sergilemek değil; aynı zamanda gurbetteki hemşerilerimizle kucaklaşmak ve Turhal'ımızın o güzel, samimi ruhunu İstanbul'a taşımaktı" dedi.

Turhal'ın mutfağını ve kültürel değerlerini daha geniş kitlelere tanıtmayı hedeflediklerini ifade eden Ural, "Bizler, Turhal Belediyesi olarak ilçemizin adını, mutfağını ve değerlerini sadece bölgemizde değil, tüm Türkiye'de en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Turhal'ı geleceğe taşıyacak en büyük gücümüz, bu kültürel mirasımızdır" diye konuştu.