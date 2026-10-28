Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Turhal'ın yöresel lezzetleri İstanbul'da tanıtıldı

        Turhal'ın yöresel lezzetleri İstanbul'da tanıtıldı

        İstanbul'da düzenlenen Tokat Tanıtım Günleri'nde Turhal Belediyesi tarafından kurulan stantta, ilçenin yöresel ürünleri ziyaretçilere sunuldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 16:07 Güncelleme:
        Turhal'ın yöresel lezzetleri İstanbul'da tanıtıldı

        İstanbul'da düzenlenen Tokat Tanıtım Günleri'nde Turhal Belediyesi tarafından kurulan stantta, ilçenin yöresel ürünleri ziyaretçilere sunuldu.

        İstanbul'da gerçekleştirilen Tokat Tanıtım Günleri'ne katılan Turhal Belediyesi, ilçenin mutfak kültürünü ve yerel değerlerini tanıttı. Etkinlikte kurulan stantta ziyaretçilere yoğurtmaç, bat, ev yapımı salça ve yaprak sarması ikram edildi. İstanbul'da yaşayan Tokatlıların yanı sıra farklı illerden vatandaşların da ziyaret ettiği stantta, Turhal'ın kültürel değerleri hakkında bilgi verildi. Etkinliğe katılan Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural da vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

        REKLAM

        Standa gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirten Ural, "Amacımız sadece yöresel ürünlerimizi sergilemek değil; aynı zamanda gurbetteki hemşerilerimizle kucaklaşmak ve Turhal'ımızın o güzel, samimi ruhunu İstanbul'a taşımaktı" dedi.

        Turhal'ın mutfağını ve kültürel değerlerini daha geniş kitlelere tanıtmayı hedeflediklerini ifade eden Ural, "Bizler, Turhal Belediyesi olarak ilçemizin adını, mutfağını ve değerlerini sadece bölgemizde değil, tüm Türkiye'de en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Turhal'ı geleceğe taşıyacak en büyük gücümüz, bu kültürel mirasımızdır" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Lemina dokunuşu
        Lemina dokunuşu
        "Baba ben geldim"
        "Baba ben geldim"
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Tokat Emniyet Müdürlüğünden Cumhuriyet'in 103. yılı klibi
        Tokat Emniyet Müdürlüğünden Cumhuriyet'in 103. yılı klibi
        Tokat'ın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı
        Tokat'ın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı
        Tokat'ta yıkılan ÇEDAŞ Köprüsü yeniden yapılıyor
        Tokat'ta yıkılan ÇEDAŞ Köprüsü yeniden yapılıyor
        Tokat'ta kentsel dönüşüm kapsamında 21 konut yıkıldı
        Tokat'ta kentsel dönüşüm kapsamında 21 konut yıkıldı
        Turhal Emniyet Müdürü Gültekin mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi
        Turhal Emniyet Müdürü Gültekin mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi
        TOGÜ'den akreditasyonda çifte başarı
        TOGÜ'den akreditasyonda çifte başarı