Tokat Emniyet Müdürlüğünden Cumhuriyet'in 103. yılı klibi
Tokat Emniyet Müdürlüğü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla klip hazırladı.
Giriş: 28.10.2026 - 15:12 Güncelleme:
Tokat Emniyet Müdürlüğü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla klip hazırladı.
Tokat Emniyet Müdürlüğünün yapay zeka desteğiyle hazırladığı video, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Klipte kent görselleri eşliğinde polislerin Türk bayrağı bulunan sandığı ellerinde taşıyarak yürümesi ve bayrak açmaları yer alıyor.
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