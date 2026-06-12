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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Tokat'ta ziyaretlerde bulundu

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tokat Valiliğini, Belediye Başkanlığını ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 17:40 Güncelleme:
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Tokat'ta ziyaretlerde bulundu

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tokat Valiliğini, Belediye Başkanlığını ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

        Yılmaz, Valiliğe gelişinde Vali Abdullah Köklü tarafından karşılandı. Tören mangasını selamlayan ve şeref defterini imzalayan Yılmaz, şehirde yürütülen çalışmalara ilişkin Vali Köklü'den bilgi aldı.

        Daha sonra AK Parti Tokat İl Başkanlığını ziyaret eden Yılmaz, İl Başkanı Adem Dizer ve partililerle bir araya geldi.

        Yılmaz, ardından, Tarihi Canikli Konağı'na geçerek, burada Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ile görüştü. Görüşme sonrasında Yazıcıoğlu, babası merhum vali Recep Yazıcıoğlu'nun görevdeyken kullandığı, restorasyonla yenilenerek hizmete kazandırılan cipi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a gösterdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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