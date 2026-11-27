TOKAT'ta bin 900 gram ağırlığında dünyaya gelen ve doğuştan kalp anomalisi tespit edilen 4 günlük kız bebek, ileri tedavisi için hava ambulansı ile Konya Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi'nde tedavi gören bebek, üniversite hastanesi ve Tokat Devlet Hastanesi'nde görevli çocuk sağlığı ve hastalıkları hekimleri tarafından değerlendirildi. Değerlendirmelere göre kalp anomalisi tespit edilen bebeğin, ileri düzey yenidoğan yoğun bakım, çocuk kardiyolojisi ve çocuk kalp damar cerrahisi hizmeti sunan bir merkezde tedavi edilmesi kararlaştırıldı. Tokat İl Sağlık Müdürlüğü 112 İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi ile Sağlık Bakanlığı Hava Operasyon Merkezi'nin (SAHOM) koordinasyonunda bebek, hava ambulansı ile Konya Şehir Hastanesi'ne nakledildi.