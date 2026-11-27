Tokat'ta 4 günlük bebek ambulans helikopterle Konya'ya sevk edildi
Tokat'ta prematüre doğuma bağlı kompleks doğumsal kalp anomalileri tedavisi gören 4 günlük bebek, ambulans helikopterle Konya'daki hastaneye sevk edildi.
Tokat'ta prematüre doğuma bağlı kompleks doğumsal kalp anomalileri tedavisi gören 4 günlük bebek, ambulans helikopterle Konya'daki hastaneye sevk edildi.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören 4 günlük bebeğin ileri tetkik ve tedavi gerekliliği nedeniyle Konya Şehir Hastanesi'ne sevkine karar verildi.
Ambulansla Tokat Havalimanı'na getirilen bebek, ekiplerce helikoptere nakledildi.
Bebek, daha sonra ambulans helikopterle Konya'ya gönderildi.
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