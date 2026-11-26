Adreslerde yapılan aramalarda 8 ruhsatsız tabanca ve şarjörleri, farklı ebatlarda 6 şarjör, 3 kurusıkı tabanca, 320 fişek, 3 ruhsatsız tüfek ve 118 dolu tüfek kartuşu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Turhal ve Pazar ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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