Turhal ve Pazar ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 8 ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 6 değişik ebatlarda şarjör, 3 kurusıkı tabanca, 320 değişik ebatlarda fişek, 3 ruhsatsız tüfek ve 118 adet dolu tüfek kartuşu ele geçirildi.

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