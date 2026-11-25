Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) akademik ve idari personele yönelik ilk yardım eğitimi başladı.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) İlkyardım Eğitim Merkezi Koordinatörlüğü tarafından akademik ve idari personele yönelik düzenlenen "İlk Yardım Eğitimi Kursu" başladı. 25-27 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek eğitimlerle personelin acil durumlara hazırlık düzeyinin artırılması ve olası kazalarda doğru müdahale becerisi kazanması hedefleniyor.

TOGÜ İlkyardım Eğitim Merkezi salonunda gerçekleştirilen kursa üniversitenin akademik ve idari personeli katılıyor. Program kapsamında ilk yardımın temel uygulamaları teorik anlatımlar ve uygulamalı eğitimlerle ele alınıyor.

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İlkyardım Eğitim Merkezi Koordinatörü Dr. öğretim üyesi Birgül Vural tarafından yürütülen eğitimlerde katılımcılara temel yaşam desteği, solunum yolu tıkanıklıkları, kanama ve yaralanmalara müdahale ile bilinç kaybı durumlarında uygulanması gereken yöntemler hakkında bilgi veriliyor. Ayrıca acil durumlarda doğru müdahale basamakları üzerinde duruluyor.

Alanında uzman eğitmenler eşliğinde sürdürülen eğitimlerde akademik ve idari personelin karşılaşabilecekleri acil durumları doğru değerlendirmeleri ve profesyonel sağlık ekipleri ulaşana kadar yapılması gereken ilk yardım uygulamalarını öğrenmeleri amaçlanıyor.

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Teorik bilgilerin uygulamalarla desteklendiği kurs sayesinde katılımcılar, öğrendikleri müdahale yöntemlerini uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buluyor.

Eğitim programının, üniversite personelinin ilk yardım konusundaki bilgi ve farkındalığını artırarak acil durumlarda daha bilinçli ve doğru müdahalede bulunmalarına katkı sağlaması bekleniyor. TOGÜ bünyesinde ilk yardım eğitimlerinin akademik ve idari personele yönelik olarak sürdürüleceği bildirildi.