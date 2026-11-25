AK Parti Tokat İl Kadın Kolları Başkanı Nurgül San, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla açıklamada bulundu.

San, kadına yönelik şiddetin insan onurunu zedeleyen, adalet duygusunu yaralayan ve toplumsal huzura zarar veren ciddi bir sorun olduğunu, şiddete karşı durmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

AK Parti olarak kadına yönelik şiddetle mücadeleyi güçlü bir siyasi irade ve devlet politikası çerçevesinde ele almaya devam ettiklerini ifade eden San, hukuki düzenlemelerden kurumsal hizmetlere, koruyucu ve önleyici tedbirlerden farkındalık çalışmalarına kadar pek çok alanda önemli adımlar attıklarını kaydetti.

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Kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumun bütün kesimlerine sorumluluk düştüğünü vurgulayan San, şunları kaydetti:

"Bizim hedefimiz, kadınların korkudan uzak, güven içinde yaşadığı, emeğinin, iradesinin ve haklarının korunduğu bir toplum düzenini güçlendirmektir. Tek bir kadının dahi şiddete maruz kalmasına asla rıza gösteremeyiz. Bu mücadeleyi hayatın her alanında, her zeminde kararlılıkla sürdüreceğiz."