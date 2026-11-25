Tokat Olgunlaşma Enstitüsü, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında gerçekleştirdiği tahta baskı atölyesi ve özel ürün sergisiyle Tokat'ın geleneksel el sanatlarını uluslararası ziyaretçilere tanıttı.

COP31 kapsamında düzenlenen etkinlik, atölye çalışması ve iklim değişikliği temalı ürünlerin yer aldığı sergi, yerli ve yabancı ziyaretçilerden ilgi gördü.

Tokat Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Enes Güler, uluslararası bir organizasyonda Tokat'ın geleneksel el sanatlarını tanıtma fırsatı bulmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Etkinlik kapsamında gerçekleştirdiğimiz tahta baskı atölyesiyle köklü bir geçmişe sahip olan Tokat tahta baskı sanatını yerli ve yabancı ziyaretçilerle buluşturduk. Özellikle çocukların ve uluslararası ziyaretçilerin atölyemize gösterdiği ilgi bizleri çok memnun etti. Katılımcılar, geleneksel ahşap kalıplarla baskı yapma deneyimi yaşarken bu sanatın inceliklerini de yakından tanıma fırsatı buldu. COP31 logosunu geleneksel tahta baskı tekniğiyle kumaşa aktarmamız, geleneksel sanatlarımızla günümüzü buluşturan güzel bir örnek oldu" dedi.

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Etkinlik kapsamında iklim değişikliği teması doğrultusunda hazırlanan özel ürünlerin de sergilendiğini ifade eden Güler, geleneksel el sanatlarının doğayla uyumlu üretim anlayışını, emeği ve kültürel birikimi yansıttığını söyledi.

Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Millî Eğitim Bakan Yardımcıları Prof. Dr. Cihad Demirli ve Doç. Dr. Celile Eren Ökten'in sergiyi ziyaret ettiğini aktaran Güler, Ökten'in atölye çalışmasına da katıldığını belirtti.

Olgunlaşma Enstitülerinin kültürel mirası koruyarak gelecek nesillere aktarmayı hedeflediğini kaydeden Güler, COP31 gibi uluslararası platformlarda yer almanın Tokat'ın kültürel değerlerinin tanıtılması açısından önemli olduğunu ifade etti.