Etkinlikte öğrenciler tarafından şiirler okundu, oratoryo gösterisi sahnelendi. Katılımcıların ilgiyle takip ettiği gösteriler, beğeni topladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Şehit Murat Kılınç Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa, Başçiftlik Kaymakamı Fatih Bayram, Belediye Başkanı Şaban Bolat, Hatipli Belde Belediye Başkanı Cansoy Erarslan, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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