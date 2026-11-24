Tokat'ın Turhal ilçesinde belediyenin araç filosuna son 2 buçuk yılda 56 yeni araç kazandırıldı. Filoya son katılan 16 araç, Cumhuriyet Meydanı'nda tanıtıldı.

İş makineleri, kamyonlar, minibüsler, traktörler ve itfaiye araçlarının da aralarında bulunduğu 56 aracın son 2 buçuk yılda filoya kazandırılmasıyla belediyenin araç filosu yüzde 35 büyüdü.

Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, 56 araç için yaklaşık 170 milyon lira kaynak ayırdıklarını söyledi. Ural, araçların 7'sinin alımında kredi kullandıklarını, diğer 49 aracı ise belediyenin öz kaynaklarıyla aldıklarını belirtti. Yıl içinde yaşanan afet sırasında alınan hafriyat kamyonlarının sahada neredeyse 24 saat çalıştığını belirten Ural, filodaki büyümenin tasarruf ve bütçe yönetimiyle sağlandığını ifade etti. Ural, "Biz yatırım ihtiyacı oldukça yatırımlarımızı yapmaya, kendi öz kaynaklarımızla bunları çözmeye ve hizmet üretmeye devam edeceğiz" dedi.