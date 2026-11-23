Mustafa Kemal Atatürk'ün Turhal'a gelişinin 96. yıl dönümü, Turhal Tren İstasyonu'nda düzenlenen programla kutlandı. Etkinliğin ardından vatandaşlar, bugüne özel olarak ziyarete açılan tarihi Meclis Binası'nı gezdi.

Turhal Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün 22 Kasım 1930'da ilçeye gelişinin 96. yıl dönümü dolayısıyla Turhal Tren İstasyonu'nda anma ve kutlama programı düzenledi.

Programda Turhal Belediyesi Bandosu çeşitli marşlar seslendirdi.

Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, programda yaptığı konuşmada Atatürk'ün ilçeye gelişinin Turhal tarihinde önemli bir yeri olduğunu belirterek bugünü her yıl hatırlatmak ve gelecek nesillere aktarmak istediklerini söyledi. Cumhuriyetin eşitliğin, özgürlüğün ve çağdaş bir toplum olmanın temeli olduğunu vurgulayan Ural, "İnanıyorum ki geçmişimizi tanımak ve sahip olduğumuz değerleri korumak, geleceğe daha güçlü adımlar atmamıza katkı sağlayacaktır" dedi. Ural, belediye olarak Cumhuriyetin değerlerine bağlı kalarak ilçenin tarihi ve kültürel mirasını yaşatmaya devam edeceklerini kaydetti.

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Programın ardından, normalde ziyarete kapalı olan tarihi Meclis Binası, yıl dönümüne özel olarak kapılarını vatandaşlara açtı. Başkan Ural'ın da eşlik ettiği ziyarette vatandaşlar, yapının geçmişi ve Turhal'ın yakın tarihindeki yeri hakkında bilgi aldı.