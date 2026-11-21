Türkiye genelinden Jandarma Asayiş Komando bölüklerinin katıldığı organizasyonda komandolar, zorlu mücadele alanlarında yeteneklerini, fiziksel dayanıklılıklarını ve ekip ruhlarını ortaya koydu. Büyük rekabete sahne olan yarışmada Turhal Asayiş Komando Bölüğü, sergilediği performansla dikkat çekti.

Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığında bu yıl ilk kez düzenlenen Cengaver Asayiş Komando Yarışması’nda Turhal Asayiş Komando Bölüğü, 173 tim arasında 10’uncu sırada yer aldı.

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