Tokat'ta çocuklara trafik eğitimi verildi
Tokat'ta jandarma ve polis ekipleri çocuklara trafik eğitimi verdi.
Tokat'ta jandarma ve polis ekipleri çocuklara trafik eğitimi verdi.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Trafik Şube Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak Yelpe Köyü'nde ve il merkezindeki spor kompleksinde, çocuklara yönelik trafik eğitimi verildi.
Etkinlik kapsamında ayrıca jandarma köpek gösterisi gerçekleştirdi.
Program sonunda çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.
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