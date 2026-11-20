Tokat'ta hayatını kaybeden muhtar son yolculuğuna uğurlandı
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Büğet köyü muhtarı Bünyamin Dilaver'in cenazesi köyünde toprağa verildi.
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Büğet köyü muhtarı Bünyamin Dilaver'in cenazesi köyünde toprağa verildi.
Dün sabah saatlerinde evinde rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Dilaver cenazesine, Tokat Devlet Hastanesinde otopsi yapıldı.
İşlemlerinin ardından muhtarın cenazesi yakınları tarafından hastaneden alınarak köye getirildi.
Yeşilyurt İlçe Müftüsü Murat Darılmaz tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Dilaver'in cenazesi köy mezarlığında defnedildi
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.