Tokat'ta hamuru ve altın sarısı rengiyle öne çıkan coğrafi işaretli Tokat yağlısı, sabah kahvaltılarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.

Tokat'ta fırıncılar, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan asırlık lezzet Tokat yağlısını sabaha yetiştirmek için gece mesaiye başlıyor. Yoğrulup bezelere ayrılan hamur, merdaneyle ince ince açılıyor. Her katına yağ sürülerek katlanan hamurlar tepsilere diziliyor. Fırında üzeri kızarana kadar pişirilen yağlılar, sabah saatlerinde sıcak olarak satışa sunuluyor. Vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde Tokat yağlısı almak için fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.

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30 yıldır Tokat yağlısı pişiren Davut Okur, yağlıya lezzetini hamurun her katına sürülen yağın verdiğini belirtti. Gece saat 01.30 sıralarında hazırlığa başladıklarını belirten Okur, hamuru yoğurma, açma ve yağlama işlemlerinin sabah saat 05.00'e kadar sürdüğünü, ardından yağlıları pişirdiklerini aktardı.

Okur, Tokat yağlısının kentte kahvaltılarda sıkça tüketildiğini ve şehir dışından gelenlerin de bu lezzeti tercih ettiğini belirtti. Yeni ustaların az yetiştiğine dikkat çeken Okur, asırlık geleneğin geleceğinden endişe duyduğunu dile getirdi.

Vatandaşlar ise Tokat yağlısının kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olduğunu ve her sabah Tokat yağlısı yediklerini belirtti.