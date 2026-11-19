Tokat'ta kavgayı ayırmak isterken kalp krizi geçirip öldü (2)
Giriş: 19.11.2026 - 19:44 Güncelleme:
KONUTU TERK ETMEME TEDBİRİ
Taha Furkan B. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan Taha Furkan B. hakkında 'konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
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