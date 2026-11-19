Tokat'ın Niksar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 yaşındaki çocuğun öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldi.

Tokat-Niksar kara yolunun Dönekse mevkisinde dün akşam yaşanan kazada yaralanan Esra Ablak ve Meryem Baş tedavi gördükleri Niksar Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İlçede 18 Kasım'da, B.B. (46) idaresindeki 60 AES 967 plakalı otomobil, Tokat-Niksar kara yolu Dönekse mevkisinde M.A'nın (35) kullandığı 60 AGR 539 plakalı otomobille çarpışmış, kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Meryem Baş (49), Esra Ablak (27) ve çocukları Y.E.A. (4), B.N.A. (5) ve Zehra Evra Ablak (2) yaralanmıştı. Sağlık ekiplerince Niksar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2 yaşındaki çocuk yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

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Meryem Baş'ın Tokat Devlet Hastanesi'nde hemşire olduğu, Esra Ablak ve kızının da Ordu'nun Akkuş ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.