Tokat'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Tokat'ın Turhal ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Giriş: 19.11.2026 - 10:57 Güncelleme:
Tokat'ın Turhal ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
A.Y. (41) idaresindeki 34 GJF 052 plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolu Dökmetepe kavşağında O.K. (52) yönetimindeki 60 AIK 668 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, yolcular M.Ö. (60), K.Ö. (34) ve N.Ö. (57) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ