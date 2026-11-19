Tokat'ın Niksar ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Meryem Baş ve Esra Ablak, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, Niksar ilçesine bağlı Dönekse mevkiindeki köprü üzerinde meydana geldi. M.A. (31) yönetimindeki 60 AGR 539 plakalı otomobil ile B.B. (46) idaresindeki 60 AES 967 plakalı otomobil kafa kafaya çarpışmıştı.

Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılmıştı. Yaralılardan 2 yaşındaki Zehra Erva Ablak, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tedavileri süren Meryem Baş ve Esra Ablak'ın da yaşamını yitirmesiyle kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

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Kazayla ilgili inceleme sürüyor.