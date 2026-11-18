Tokat'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Tokat'ın Niksar ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Kaza, Niksar ilçesine bağlı Dönekse mevkiindeki köprü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. (31) yönetimindeki 60 AGR 539 plakalı otomobil ile B.B. (46) idaresindeki 60 AES 967 plakalı otomobil köprü üzerinde kafa kafaya çarpıştı.
Kazanın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler M.A. (31) ve B.B. (46) ile araçlarda yolcu olarak bulunan M.B. (49), E.A. (27), B.N.A. (6), Y.E.A. (4) ve Zehra Erva Ablak (2), sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Zehra Erva Ablak (2) yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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