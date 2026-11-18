Tokat'ın Yarahmet Mahallesi'nde, çarşı çevresindeki trafik yoğunluğunu ve düzensiz parklanmayı azaltmak için Meydan Caddesi ile Molla Lütfi Sokak'ta yol, kaldırım ve park alanları yeniden düzenleniyor.

Tokat Belediyesi ekipleri, Yarahmet Mahallesi'ndeki ulaşım düzenlemesi kapsamında Meydan Caddesi'nde kaldırımları yeniden düzenliyor. Caddede trafik şeritleri ile araç park alanlarının genişlikleri standart ölçülere getiriliyor. Molla Lütfi Sokak'ta ise kaldırımlar genişletilerek kaplamaları yenileniyor. Eski asfaltın söküldüğü sokakta sıcak asfalt serimi yapılırken, yol ve park alanlarının genişlikleri de standart ölçülere kavuşturuluyor.

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Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Yarahmet Mahallesi Muhtarı Vedat Bozdemir, belediye başkan yardımcıları ve teknik birim müdürleriyle birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Düzenlemelerin bölgenin tarihi dokusu ve çarşı çevresinin ulaşım ihtiyacı gözetilerek yapıldığını belirten Yazıcıoğlu, "Meydan Caddesi'nde yol, kaldırım ve park alanlarını yeniden düzenleyerek araçların daha kontrollü ve düzenli park edebileceği bir yapı oluşturuyoruz. Molla Lütfi Sokak'ta ise kaldırımları genişletiyor, kaplamaları yeniliyor ve sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriyoruz" dedi.