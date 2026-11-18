Tokat'ın Turhal ilçesinde belediye tarafından öğrencilerin ara tatilini verimli ve eğlenceli geçirmeleri amacıyla düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Atölye çalışmaları ve sinema gösterimlerinin yer aldığı program, çocuklardan yoğun ilgi görüyor.

Turhal Belediyesi tarafından 1621 Kasım tarihleri arasında düzenlenen "Turhal'da Ara Tatil Coşkusu" etkinlikleri kapsamında çocuklar, ara tatilde çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle buluşuyor. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen programın ilk iki günü yoğun katılımla tamamlandı. Etkinlikler kapsamında çocuklar; sepet tasarım, alüminyum folyodan tablo yapımı, kuş evi magnet, yüz boyama ve Zumba Kids atölyelerine katılıyor. Turhal Belediyesi Konservatuvarı tarafından düzenlenen gitar workshop etkinliğinde ise çocuklar enstrüman çalma deneyimi yaşıyor. Programın sinema bölümünde de çocuklar, mısır ve içecek ikramı eşliğinde animasyon filmlerini izliyor. Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen gösterimlerde Zootropolis, Luka, Moana, Coco, Ters Yüz ve Rafadan Tayfa Göbeklitepe filmleri izleyiciyle buluşuyor. Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, çocukların ara tatil dönemini eğlenerek ve öğrenerek geçirmelerini amaçladıklarını belirterek, etkinliklere gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade etti. Ural, tüm çocukları ve ailelerini hafta sonuna kadar devam edecek etkinliklere davet etti.

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Ara tatil etkinlikleri, 21 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek sinema gösterimleriyle sona erecek.