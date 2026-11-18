Tokat'ın Kızık ile Karkıncık köyleri arasında yer alan Delikkaya, içinden dere geçen yaklaşık 100 metre uzunluğundaki doğal tüneliyle doğaseverlerin uğrak noktası oldu.

Tokat kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Delikkaya, doğa yürüyüşü gruplarının rotası oldu. Tünele ulaşan doğaseverler, yüksek kaya duvarları arasında akan derenin kıyısında ilerledi. Bazı katılımcılar tünelin içindeki büyük kayaların üzerine çıkarak fotoğraf çektirdi.

Tokat Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Halil Sönmez, kentin doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla her pazar farklı bölgelerde yürüyüş düzenlediklerini söyledi. Delikkaya'yı az bilinen bir yürüyüş rotası olarak niteleyen Sönmez, tünelin kalker kayaçların zamanla su ve rüzgârın etkisiyle aşınması sonucu meydana geldiğini belirtti. Sönmez, tünelin içinden geçen küçük derenin Çekerek Irmağı'nın bir kolu olduğunu kaydetti.

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Tünelin yaklaşık 100 metre uzunluğunda, 30 ila 40 metre yüksekliğinde ve 20 ila 30 metre genişliğinde olduğunu belirten Sönmez, "Görenleri hayran bırakan bu tünelin mutlaka ülke turizmine kazandırılmasını umuyorum" dedi.