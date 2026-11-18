Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Tokat’ın Reşadiye ilçesinde meydana geldi. 112 Acil Sağlık ambulansı ile minibüsün çarpışması sonucu 3’ü sağlık personeli, 17’si minibüste bulunan toplam 20 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, Reşadiye ilçesi D100 kara yolu ışıklı kavşağında meydana geldi. A.Y. yönetimindeki ambulans ihbara seyir halindeyken Erzincan istikametinden Erbaa yönüne ilerleyen C.K. idaresindeki minibüsle çarpıştı. Kazada ambulans sürücüsü A.Y., sağlık görevlileri Ş.K. ve B.E. ile minibüs sürücüsü C.K. ve minibüste bulunan 16 yolcu yaralandı.

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