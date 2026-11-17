Tokat'ta ilerleyen yaşına rağmen mesleğini özveri ile yapan 83 yaşındaki terzi Nurettin Şenel dikkat çekiyor. Genç yaşta taktığı gözlüğün mesleğine engel olacağından korkan Şenel, 73 yıldır aralıksız olarak terzilik yapıyor.

Tokat kent merkezinde çocuk yaşlarda başladığı terziliği yıllar boyunca tutkuyla sürdüren 83 yaşındaki Nurettin Şenel, ilerleyen yaşına rağmen her gün dükkânının yolunu tutuyor. Gençlik yıllarında ilk kez gözlük taktığı günü unutamayan Şenel, mesleğini yapamayacağı endişesiyle gözyaşlarına boğulduğunu ifade ediyor.

"Gözlüğü alıp taktığımda çok duygulandım, ağladım"

Aradan geçen onlarca yıla rağmen iğnesini, ipliğini ve makasını elinden bırakmayan Nurettin Şenel, "1953 yılında terziliğe başladım. Babam okutmadı, mesleğe yönlendirdi. İlk yıllarda pantolon ve elbise dikmeye başladım. Zamanla işimi geliştirerek ceket ve takım elbise dikimine kadar ilerledim. 1969 yılında kendi dükkânımı açtım. O günden bu yana mesleğimi aralıksız sürdürüyorum. Sabah 07.30'da dükkânı açıp gece 22.00'ye kadar çalıştığım günler oldu. Bugün 83 yaşına geldim, hâlâ takım elbise dikiyorum. Bir dönem ceket diktiğim sırada gözlerimden rahatsızlandım. Doktora gittim, bana gözlük verdi. Gözlüğü alıp taktığımda çok duygulandım, ağladım. 'Ya Rabbi, ben bu yaşta gözlüğe düştüm, bundan sonra bu mesleği nasıl devam ettireceğim' diye düşündüm. Ancak bugün hâlâ çalışabiliyorum. Bunu Allah'ın bir lütfu olarak görüyorum. Terzilik artık eski günlerini yaşamıyor. Konfeksiyon ilerledi, hazır giyim yaygınlaştı. Eskisi gibi sürekli elbise diktiren müşterilerimiz kalmadı. Terzilik neredeyse bitmiş vaziyette" dedi.

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Yaklaşık 40 yılı aşkın süredir Nurettin Şenel'in diktiği takım elbiseleri giydiğini ifade eden Adnan Demir ise, "Ortaokula gittiğim yıllarda çok şık giyinen bir öğretmenimiz vardı. Onun elbiselerine imrenirdim. Ben de aynı modellerden diktirmeye başladım. O yıllarda başlayan bu alışkanlığım hâlâ devam ediyor. O dönemlerin en iyi terzilerinden biriydi. El işçiliği gerçekten çok mükemmel" dedi.