Niksar'da D-100 kara yolunun bir bölümü 10 gün trafiğe kapatılacak
Tokat'ın Niksar ilçesinde D-100 kara yolunun Gürçeşme Kavşağı ile Araç Muayene İstasyonu girişi arasındaki bölümünün, yürütülecek çalışmalar nedeniyle 10 gün süreyle araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.
Tokat'ın Niksar ilçesinde D-100 kara yolunun Gürçeşme Kavşağı ile Araç Muayene İstasyonu girişi arasındaki bölümünün, yürütülecek çalışmalar nedeniyle 10 gün süreyle araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.
Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, yaptığı açıklamada, Şahinli, Mahmudiye ve Yeşilyurt köyleri grup yolunda çalışma yapılacağını belirtti.
Perçi, gerçekleştirilecek çalışmalar dolayısıyla D-100 kara yolunun söz konusu bölümünün 10 gün süreyle trafiğe kapatılacağını duyurdu.
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