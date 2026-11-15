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        Eski milli güreş takımı antrenörü Sezai Işkın, Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı

        Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Tokat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı, eski milli güreş takımı antrenörü Sezai Işkın'ın cenazesi, memleketi Tokat'ta toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 17:35 Güncelleme:
        Eski milli güreş takımı antrenörü Sezai Işkın, Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı

        Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Tokat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı, eski milli güreş takımı antrenörü Sezai Işkın'ın cenazesi, memleketi Tokat'ta toprağa verildi.

        Cenazesi Tokat'a getirilen Işkın için Karşıyaka Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Işkın, Şeyh-i Şirvani Mezarlığı'na defnedildi.

        Cenazeye, AK Parti Tokat milletvekilleri Mustafa Arslan ve Cüneyt Aldemir, Tokat Belediye Başkan Yardımcıları Fuat İşeri ve Recep Bozdemir, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, AK Parti İl Başkanı Adem Dizer, MHP İl Başkanı Zeki Kurt, İYİ Parti İl Başkanı Sebati Donat, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı İlhan Köten, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Mahmut Demir ile Türkiye Kick Boks Federasyonu Asbaşkanı Ersan Turan, Türkiye Sakatlar Derneği Tokat Şubesi Başkanı Ali Aras, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanları, güreşçiler, spor camiasının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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