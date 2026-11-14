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        Çamlıbel Geçidi'nde pancar yüklü tır devrildi

        Tokat'ta Çamlıbel Geçidi'nde şeker pancarı yüklü tırın devrilmesi sonucu dorsedeki pancarlar yola saçıldı. Kaza nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 14:05 Güncelleme:
        Çamlıbel Geçidi'nde pancar yüklü tır devrildi

        Tokat’ta Çamlıbel Geçidi’nde şeker pancarı yüklü tırın devrilmesi sonucu dorsedeki pancarlar yola saçıldı. Kaza nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlandı.

        Kaza, Çamlıbel Geçidi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Y.O. idaresindeki 60 AEF 670 çekici plakalı tır, sürücüsünün virajı alamaması sonucu devrildi. Devrilen tırın dorsesindeki şeker pancarları yola ve yol kenarına yayıldı. Tırın devrildiği kesimde araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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