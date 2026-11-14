Çamlıbel Geçidi'nde pancar yüklü tır devrildi

Kaza, Çamlıbel Geçidi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Y.O. idaresindeki 60 AEF 670 çekici plakalı tır, sürücüsünün virajı alamaması sonucu devrildi. Devrilen tırın dorsesindeki şeker pancarları yola ve yol kenarına yayıldı. Tırın devrildiği kesimde araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı.

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