Tokat'ta köy muhtarlarıyla huzur ve güvenlik toplantısı yapıldı

Ayrıca siber dolandırıcılık, güvenli internet kullanımı, akran zorbalığı, izinsiz kazı faaliyetleri, yeni nesil suç örgütleri ve 112 Acil Çağrı Sistemi hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ile Zile Kaymakamlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Önder Koç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Çetin, Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın,Zile Emniyet Müdürü Salih Kürkçü ile 114 köy muhtarı katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.