Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Tokat'ta köy muhtarlarıyla huzur ve güvenlik toplantısı yapıldı

        Tokat'ta köy muhtarlarıyla huzur ve güvenlik toplantısı yapıldı

        Tokat'ın Zile ilçesinde, jandarma sorumluluk bölgesindeki 114 köy muhtarının katılımıyla huzur ve güvenlik toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 11:50 Güncelleme:
        Tokat'ta köy muhtarlarıyla huzur ve güvenlik toplantısı yapıldı

        Tokat'ın Zile ilçesinde, jandarma sorumluluk bölgesindeki 114 köy muhtarının katılımıyla huzur ve güvenlik toplantısı düzenlendi.

        Tokat İl Jandarma Komutanlığı ile Zile Kaymakamlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Önder Koç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Çetin, Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın,Zile Emniyet Müdürü Salih Kürkçü ile 114 köy muhtarı katıldı.

        Toplantıda muhtarlara hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucuyla mücadele, trafik güvenliği, ruhsatlı silahların muhafazası, orman yangınları, doğal afetler ve karbonmonoksit zehirlenmeleri konularında bilgi verildi.

        REKLAM

        Ayrıca siber dolandırıcılık, güvenli internet kullanımı, akran zorbalığı, izinsiz kazı faaliyetleri, yeni nesil suç örgütleri ve 112 Acil Çağrı Sistemi hakkında da bilgilendirme yapıldı.

        Toplantıda köy muhtarlarının talep ve sorunları dinlenerek çözüm önerileri değerlendirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Kuş yakalamak istedi! Acı haber
        Kuş yakalamak istedi! Acı haber
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        Miras derdine düşen kocaya Yargıtay'dan büyük şok!
        Miras derdine düşen kocaya Yargıtay'dan büyük şok!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İkinci kez evlendiler
        İkinci kez evlendiler
        Eski sevgilinin mesajlarını silmemek kusur sayıldı
        Eski sevgilinin mesajlarını silmemek kusur sayıldı
        "Yanlış anlaşıldım"
        "Yanlış anlaşıldım"
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Okullarda yeni dönem! MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği değişti
        Okullarda yeni dönem! MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği değişti
        Devlet Bahçeli'den Ferdi Tayfur talimatı!
        Devlet Bahçeli'den Ferdi Tayfur talimatı!
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        5 gündür haber alınamıyordu... Tarih öğretmeninin şüpheli ölümü!
        5 gündür haber alınamıyordu... Tarih öğretmeninin şüpheli ölümü!
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        'Menekşe' başlıyor
        'Menekşe' başlıyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Tokat'ta iki otomobil çarpıştı
        Tokat'ta iki otomobil çarpıştı
        TOGÜ'de merkezi kütüphane binasının temeli atıldı
        TOGÜ'de merkezi kütüphane binasının temeli atıldı
        Çırak olarak girdiği meslekte yün yorgan geleneğini sürdürüyor
        Çırak olarak girdiği meslekte yün yorgan geleneğini sürdürüyor
        Tokat'ta kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı
        Tokat'ta kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı
        Tokat'ta 8 ilçede ruhsatsız silah operasyonu
        Tokat'ta 8 ilçede ruhsatsız silah operasyonu
        Tokat'ta kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı
        Tokat'ta kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı