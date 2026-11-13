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        Tokat'ta 8 ilçede ruhsatsız silah operasyonu

        Tokat'ta jandarmanın 8 ilçede düzenlediği operasyonlarda 14 ruhsatsız tabanca ve 20 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 09:59 Güncelleme:
        Tokat'ta 8 ilçede ruhsatsız silah operasyonu

        Tokat'ta jandarmanın 8 ilçede düzenlediği operasyonlarda 14 ruhsatsız tabanca ve 20 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı silahlanmaya yönelik çalışma kapsamında adli makamlardan alınan arama kararları doğrultusunda 913 Kasım 2026 tarihleri arasında Merkez, Niksar, Reşadiye, Erbaa, Almus, Yeşilyurt, Artova ve Sulusaray'da operasyon düzenledi. Aramalarda 14 ruhsatsız tabanca, 17 kurusıkı tabanca, 20 ruhsatsız av tüfeği, 12 şarjör, 411 tabanca mermisi, 122 av tüfeği fişeği ve 50 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Ekipler ayrıca 5 kasatura, baston görünümlü bir bıçak ile tabanca görünümlü bir av tüfeği ve bu tüfeğe ait 24 fişeğe el koydu.

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        Operasyon kapsamında 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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