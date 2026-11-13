Tokat'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 14 zanlı yakalandı

İl merkezi ile Reşadiye, Erbaa, Niksar, Yeşilyurt, Sulusaray ve Artova ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 14 ruhsatsız tabanca, 17 kurusıkı tabanca, 20 ruhsatsız av tüfeği, 12 şarjör, 607 fişek, 5 kasatura, 1 baston görünümlü bıçak ve 1 tabanca görünümlü av tüfeği ele geçirildi.

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