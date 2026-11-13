Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Tokat'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 14 zanlı yakalandı

        Tokat'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 14 zanlı yakalandı

        Tokat'ta düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 09:17 Güncelleme:
        Tokat'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 14 zanlı yakalandı

        Tokat'ta düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı silahlanmanın ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

        İl merkezi ile Reşadiye, Erbaa, Niksar, Yeşilyurt, Sulusaray ve Artova ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 14 ruhsatsız tabanca, 17 kurusıkı tabanca, 20 ruhsatsız av tüfeği, 12 şarjör, 607 fişek, 5 kasatura, 1 baston görünümlü bıçak ve 1 tabanca görünümlü av tüfeği ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yüreğimiz kavruldu! İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Kayseri'ye acı haber ulaştı
        Yüreğimiz kavruldu! İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Kayseri'ye acı haber ulaştı
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Trump: İran Savaşı'nın sürmesinin nedeni İsrail
        Trump: İran Savaşı'nın sürmesinin nedeni İsrail
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        Kripto paralarda sert düşüş
        Kripto paralarda sert düşüş
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        "Aşağılayıcı tavırlar sergiledi"
        "Aşağılayıcı tavırlar sergiledi"
        Kendi iş yerinde katledildi! Bir kadına daha kıydılar
        Kendi iş yerinde katledildi! Bir kadına daha kıydılar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        "Çok fazla Arda Güler lazım"
        "Çok fazla Arda Güler lazım"
        "Bir soykırım yaşanıyor"
        "Bir soykırım yaşanıyor"
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Psikologların güne iyi başlamak için yaptıkları 7 şey
        Psikologların güne iyi başlamak için yaptıkları 7 şey
        Dikkat! Tam mevsimi... 2 çocuk annesi mantar kurbanı
        Dikkat! Tam mevsimi... 2 çocuk annesi mantar kurbanı
        "Trump ve Netanyahu birbirlerine bağırdı"
        "Trump ve Netanyahu birbirlerine bağırdı"
        Emekli aylığına asgari ücret modeli
        Emekli aylığına asgari ücret modeli
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"
        Kaldırımda yürüyenlere ateş açtı! Rastgele cinayet
        Kaldırımda yürüyenlere ateş açtı! Rastgele cinayet
        İki katına çıktı
        İki katına çıktı

        Benzer Haberler

        İki apartman arasında kalan türbeye bir metrelik geçitten ulaşılıyor
        İki apartman arasında kalan türbeye bir metrelik geçitten ulaşılıyor
        Tarlaya savrulan otomobil yan yattı: 2 yaralı
        Tarlaya savrulan otomobil yan yattı: 2 yaralı
        İnşaat Mühendisleri Odası üyelerinden yapı güvenliği çağrısı
        İnşaat Mühendisleri Odası üyelerinden yapı güvenliği çağrısı
        Tokat'ta sağlıklı beslenme ve diyabet farkındalığı eğitimi yapıldı
        Tokat'ta sağlıklı beslenme ve diyabet farkındalığı eğitimi yapıldı
        Tokat Merkez OSB'de yeşil dönüşüm hamlesi: Safi geri kazanım ile yıllık 4 b...
        Tokat Merkez OSB'de yeşil dönüşüm hamlesi: Safi geri kazanım ile yıllık 4 b...
        Tokat'ta köy muhtarlarıyla huzur ve güvenlik toplantısı yapıldı
        Tokat'ta köy muhtarlarıyla huzur ve güvenlik toplantısı yapıldı