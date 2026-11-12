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        İnşaat Mühendisleri Odası üyelerinden yapı güvenliği çağrısı

        İnşaat Mühendisleri Odası Tokat Şubesi Başkanı Mustafa Türker, mühendislerin mesleki sorunlarının çözülmesi ve yapı güvenliğinin artırılması çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 13:36 Güncelleme:
        İnşaat Mühendisleri Odası üyelerinden yapı güvenliği çağrısı

        İnşaat Mühendisleri Odası Tokat Şubesi Başkanı Mustafa Türker, mühendislerin mesleki sorunlarının çözülmesi ve yapı güvenliğinin artırılması çağrısında bulundu.

        Meydan Çarşısı'nda düzenlenen basın açıklamasına İnşaat Mühendisleri Odası üyeleri katıldı.

        İnşaat Mühendisleri Odası Tokat Şubesi Başkanı Mustafa Türker, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından yürütülen "Talebimiz Geleceğimiz" kampanyası kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı yapılan açıklamada, mühendislerin ekonomik ve mesleki sorunlarına dikkati çekti.

        Mühendislik hizmetlerinin yalnızca imza ve evrak işlemi olarak görülmemesi gerektiğini belirten Türker, "Mühendislik bir formalite değildir. Mühendislik, insan yaşamının güvencesidir." dedi.

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        Türkiye'deki yapı stoğunun kapsamlı şekilde incelenmesi gerektiğini vurgulayan Türker, depremin doğa olayı olduğu ancak yıkımın kader olmadığını söyledi.

        Türker, güvenli yapılaşma için bağımsız yapı denetiminin güçlendirilmesini, her şantiyeye bir şef görevlendirilmesini ve binaların düzenli kontrol edilmesini istediklerini anlatarak, "Mühendislerin ücret ve özlük haklarının iyileştirilmesi gerekiyor. Yetkilileri mesleki sorunların çözümü ve vatandaşların güvenli barınma hakkının korunması için harekete geçmeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

        Basın açıklamasının ardından oda üyeleri, ellerindeki balonları gökyüzüne bıraktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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